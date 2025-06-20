Стримера из Санкт-Петербурга задержали в прямом эфире за осквернение российского флага

Треш-стримера из Кудрово, Ленинградская область, Степана Скоффина задержали в прямом эфире за то, что он сорвал со стены, смял и бросил российский флаг, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Во время одного из стримов, 28-летнему блогеру подписчики перевели 1000 рублей за то, чтобы он сорвал со стены своей квартиры, откуда велся эфир, флаг Российской Федерации. Молодой человек тут же сделал это со словами «да [зачем] этот флаг нужен?»

Позже, как пишут авторы канала, стример уверенно заявлял, что за ним никто не придет, имея в виду правоохранительные органы.

Но силовики пришли. Утром 20 июня, когда парень на улице прыгал на скакалке за донаты, служители порядка скрутили его в прямом эфире. По данным SHOT, ему грозит до 7 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Позднее Скоффин снял новое видео, на котором принес извинения за содеянное.

«С моей стороны это было неуважительно. Извиняюсь перед всеми, кого это оскорбило», — сказал он.

Ранее мы писали о том, как полиция во время стрима арестовала петербургского блогера Юрия Кузнецова, известного как Эль Капитано.