Полиция арестовала петербургского блогера Эль Капитана во время стрима

В Санкт-Петербурге полиция ворвалась в квартиру к блогеру Эль Капитану (настоящее имя — Юрий Кузнецов). По предварительным данным, правоохранители задержали стримера из-за употребления наркотиков.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, правоохранители нанесли визит Юрию прямо во время стрима. По данным источника, фанаты давно заметили, что блогер появляется в эфире в состоянии наркотического опьянения — возможно, именно это и стало причиной его задержания.

Юрий Кузнецовский прославился благодаря юмористическим роликам с женой Елизаветой Шатиловой. Пара снимала видео про отношения и жизненные ситуации. Затем блогер развелся и полностью сменил контент, отдав предпочтение эпатажным стримам, в которых часто появляются различные молодые люди и девушки.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный пытался похитить девочку-подростка. Его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.