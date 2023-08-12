«Стреляют, не ехать»: автомобилисты предупредили об агрессивном пешеходе с пистолетом в руках

Вооруженный травматическим пистолетом мужчина открыл огонь по случайным автомобилистам на Тураевском шоссе в Люберцах. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал, передает телеканал «360».

Люди, оказавшиеся под огнем, были вынуждены покинуть свои машины. На одном из роликов, опубликованных в Сети, видно, как агрессивный незнакомец стоит посреди проезжей части и направляет травматический пистолет в сторону участников движения.

Предупреждение об опасном мужчине появилось в комментариях сервиса «Яндекс.Карты». Местные жители, ставшие очевидцами стрельбы, посоветовали водителям не рисковать жизнью и не заезжать на этот участок трассы.

«Стреляют, не ехать! Все из машин выбегают», — выразили свое беспокойство люди.

Через некоторое время в Сети появилось еще одно видео. На нем можно увидеть полицейскую машину в районе стрельбы. Автор ролика, комментируя происходящее, заявил, что дебошира, по всей видимости, задержали. Больше выстрелы на шоссе не раздавались.

Ранее в Югре мужчина попал из ружья в голову подростку во время охоты на птиц. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.