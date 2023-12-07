Появилась расшифровка записи в тетради открывшей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы

Стало известно, что на самом деле написала в тетради восьмиклассница, которая 7 декабря пришла в школу с отцовским дробовиком и открыла стрельбу по одноклассникам. Оказалось, что она вовсе не договаривалась о встрече с другом, а училась. Об этом узнала Lenta.Ru.

Фотографии содержимого рюкзака девочки были опубликованы депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Среди вещей там находилась тетрадь, в которой, предполагалось, подросток записала свои планы – встретиться с приятелем. Однако журналисты выяснили совершенно другое. Издание предполагает, что ребенок просто изучала русский язык.

Надпись, оставленная в тетради, имеет следующее содержание: «Я буду рад встретиться с другом» и «Мне нужно будет обязательно встретиться с другом». Также в предложениях подчеркнуты сказуемые, а рядом схема, обозначающая состав.

Напомним, что в результате стрельбы погибла одна девочка, также сама ученица, что напала на школьников, после случившегося покончила с собой. Некоторые из детей серьезно пострадали. Предварительная версия заключается в том, что восьмиклассница не поделила мальчика со сверстницей, которую и убила.

Ранее стало известно, как открывшая стрельбу в школе подросток попрощалась с мамой.