Стреляла в себя сама: что известно о школьнице, получившей пулю в рот в Петербурге

Девочка, получившая пулю в рот в Санкт-Петербурге, выстрелила в себя сама. Это произошло случайно, рассказала мама пострадавшей.

По словам мамы 14-летней девочки, никакого конфликта не было. Ее знакомый похвастался пневматическим пистолетом, и подростки начали по очереди его смотреть. Школьница случайно выстрелила в себя, хоть ее и предупредили, что оружие на предохранителе и заряжено. Теперь полиция пытается найти камеры, чтобы точно выяснить, как все произошло.

Женщина добавила в разговоре с 78.ru, что дочери сегодня сделали операцию, но пулю извлечь не удалось: она слишком глубоко засела в мягких тканях. Повторное хирургическое вмешательство планируют провести в понедельник или во вторник.

Мамы девочки пояснила, что не знает парня, который показывал пистолет. Оказывается, девочка просто шла мимо его компании со своим другом.

Пострадавшую перевели из реанимации в обычную палату. С ее другом, ставшим свидетелем произошедшего, общается полиция.

Напомним, после инцидента подростка увезли в детскую горбольницу № 5 с инородным телом в глотке и ушибленной раной мягкого неба.