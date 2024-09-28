Пуля застряла в горле: неизвестный выстрелил школьнице в рот в российском городе

Неизвестный выстрелил в рот 14-летней школьнице в рот в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во Фрунзенском районе Северной столицы.

Днем 27 сентября неизвестный выстрелил школьнице в рот около дома № 35 на улице Олеко Дундича. Пострадавшую увезли в детскую горбольницу № 5 с инородным телом в глотке и ушибленной раной мягкого неба. Девочка находится в состоянии средней степени тяжести, пишет 78.ru.

Источник издания уточнил, что компания подростков баловалась с пистолетом, после чего прогремел выстрел. Школьнице сделали операцию, но пулю пока извлечь не удалось. Повторная операция пройдет в понедельник или во вторник.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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