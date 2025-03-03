Стрельбу в ТЦ в Мытищах открыл офицер, участвовавший в параде на Красной площади

Стрелок из ТЦ в Мытищах оказался офицером, который участвовал в параде на Красной площади. 24-летний мужчина окончил престижное военное училище и никогда не привлекал внимание полиции. До того момента, когда 2 марта пришел в торговый центр с травматическим оружием и открыл стрельбу. Подробности сообщает mk.ru.

Посетители торгового центра «Красный кит» в ужасе бежали после того, как услышали выстрелы. СМИ писали, что мужчина вернулся в здание с травматическим пистолетом после конфликта с охранниками, которые выгнали его оттуда. Журналисты узнали, кем был стрелок.

Отмечается, что ему 24 года. Мужчина родом из Ташкентской области Республики Узбекистан. Потом семья перебралась во Владимирскую область, а после в столицу. Он отучился в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище и продолжил свою жизнь с этим делом. В 2019 и 2020 году он показал успехи на службе и стал участником парада на Красной площади. Никаких проблем с правоохранителями у него не было.

Семья гордилась мужчиной, а знакомые называли его общительным и справедливым.

Как пишет mk.ru, 2 марта между охранниками и посетителем случился конфликт. Сотрудники службы безопасности хотели, чтобы он показал содержимое сумки, но тот настаивал, что может этого не делать. В итоге мужчину вытолкали и «побили». Он вернулся в здание без сумки, но взял травматический пистолет.

Отмечается, что он сделал несколько выстрелов по охранникам, но его скрутили и задержали. В результате инцидента пострадали трое работников ТЦ, но их уже выписали из больницы.

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