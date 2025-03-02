Плакала и звала: полиция задержала женщину на глазах у дочери, с которой она ехала на самокате

В Москве очевидцы сняли на видео жесткое задержание женщины, передает Telegram-канал Readovka. Стражи порядка силой затолкали жительницу столицы в служебную машину, пока ее дочь плакала на заднем фоне. Девочке, к слову, тоже пришлось проехать в участок. Маму с ребенком остановили во время поездки на самокате.

Кадры задержания опубликовал Telegram-канал Readovka. На кадрах видно, как полицейские затаскивают москвичку в машину. За женщину вступились очевидцы. Рядом за происходящим наблюдала несовершеннолетняя дочь жительницы столицы. Девочка громко плакала и звала маму.

Сотрудники органов так среагировали на то, что женщина ехала на одном электросамокате с дочкой. Согласно ПДД, нарушительнице грозит за такое штраф.

Ранее сообщалось, что в Москве правоохранители задержали многократного чемпиона России по легкой атлетике. Он находился в федеральном розыске.