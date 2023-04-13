Стрельба в петербургской школе, есть раненые

16-летний подросток принес из дома пневматический пистолет и открыл стрельбу по одноклассникам.

Первые выстрелы прозвучали еще на школьном дворе. Затем стрелку каким-то образом удалось проникнуть через пост охраны в само здание, где он продолжил охоту за детьми.

По предварительным данным непроникающие ранения легкой степени получили как минимум четыре человека. Сейчас задержанный подросток уверяет, что просто хотел пошутить. Полиция приступила к расследованию ЧП.

Ранее мы писали про вызывающее поведение юного хабаровчанина, из-за которого родители одной из городских школ бояться отпускать своих детей в школу.