Ходит на уроки с ножом: 10-летний школьник избил одноклассниц и угрожает детям в Хабаровске

В Хабаровске родители учеников одной из школ боятся отпускать детей на занятия из-за одноклассника, который держит сверстников в страхе. 10-летний подросток избил двух девочек и угрожал другим ребятам ножом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Место происшествия Хабаровск».

По данным источника, инцидент произошел 12 апреля на улице Артемовской. Школьник жестоко избил одноклассницу на глазах у ее подруги. Отмечается, что мальчик таскал ее за волосы, бил кулаком и головой об пол. После случившегося пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Ее подруга рассказала обо всем учителям, за что тоже была избита.

Мать одной из девочек рассказала, что ее 10-летняя дочь плачет и до сих пор не может прийти в себя. На следующий день после случившегося она боялась отпускать ребенка в школу.

«Этот мальчик, как рассказывают дети, постоянно ходит на уроки с ножом, электрошокером, газовым баллончиком», — поделилась женщина.

Родительница отметила, что в прошлом году хулиган сломал другой девочке руку. Информация о подростке была подтверждена в администрации учебного заведения.

«Инцидент произошел вчера за территорией школы, но о ситуации нам известно. Мы пытаемся ее решать и своими силами, и с привлечением социальных служб», – ответили в администрации.

В школе объяснили, что советовали родителям подростка обратиться за специализированной помощью, но они никаких действий не предпринимают.

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