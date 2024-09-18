Стрельба, неизвестные в масках, есть раненые: что известно о попытке мужа Татьяны Бакальчук прорваться в офис Wildberries

Муж Татьяны Бакальчук попытался со стрельбой прорваться в офис Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

О попытке проникновения в офис Wildberries сегодня сообщили представители компании. Они заявили, что в сопровождении вооруженных охранников 18 сентября к зданию пришел муж Татьяны Бакальчук Владислав.

Попытку проникновения удалось остановить — как сообщили журналисты, в бизнес-центре «Романов Двор» была слышна стрельба. Кто именно применил оружие, неизвестно. Из-за конфликта пришлось эвакуировать студентов корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом со зданием, где располагается офис маркетплейса.

Судя по опубликованным Ксений Собчак кадрам, части неизвестных людей все же удалось попасть в офисы — на видео видно, как мужчины с длинными бородами ходят по коридорам Wildberries.

Позже с заявлением выступил сам Владислав Бакальчук. По его словам, он приехал на переговоры, но в какой-то момент на него напали.

«Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег», — рассказал он.

Сейчас на месте работают правоохранители. Представители компании сообщили, что ситуацию удалось уладить.

«Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — рассказал источник компании Telegram-каналу Mash.

Ранее мы писали о том, что Бакальчук подколола мужа, рассказывая о своем успехе в бизнесе.