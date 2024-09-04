«Не мыслила о первых местах в Forbes»: Бакальчук подколола мужа, рассказывая о своем успехе в бизнесе

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сумела построить успешный бизнес и воспитать семерых детей. Многие удивляются, как ей удалось совместить карьеру с материнством. Предпринимательница признается: в тот момент ею двигало обычное желание обеспечить свою семью.

По словам Бакальчук, бизнес ее мужа в тот момент был не таким успешным, поэтому ей пришлось внести свой вклад в семейный бюджет.

«У меня стояла задача восполнить семейный бюджет, поэтому ни о каких миллиардах и первых местах в списке Forbes я не мыслила», — рассказала одна из самых богатых женщин России в разговоре с Life.ru.

Предпринимательница отметила, что женщин и мужчин в бизнесе отличают установки. Как пояснила Бакальчук, сильный пол «мыслит миллионами», тогда как девушкам нужно преодолеть «небольшой порог, и они не будут себя винить, если что-то не получится.

Ранее Татьяна Бакальчук подала на развод со своим мужем Владиславом. Бизнес-вумен отметила, что причиной разрыва с супругом стало его абьюзивное поведение.