Страшный пожар в Подмосковье унес жизни дедушки, бабушки и их семилетней внучки

В подмосковном городе Лыткарино серьезный пожар унес жизни трех человек, включая семилетнего ребенка. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Московской области.

Пожар случился 12 декабря в одной из квартир города из-за замыкания электрического щита. На место выехали спасатели. Потушив возгорание, они обнаружили тела бабушки, дедушки и их семилетней внучки.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На данный момент на месте происшествия работают криминалисты. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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