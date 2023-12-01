«Страшно очень было»: девочка рассказала о своем похищении в Калужской области

Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка рассказала о том, что с ней происходило все время, пока ее искали мама и полицейские. По словам ребенка, среди похитителей были двое мужчин и одна женщина. Взрослые люди отвезли ее в новую квартиру и сообщили, что это теперь ее новый дом. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел в городе Козельск. Школьница уже вернулась домой к маме, которая не находила себе места. Девочка рассказала, что ее увезли взрослые люди. Они привезли ее в квартиру, а после отпустили. В итоге ребенок оказался в Тульской области посреди дороги.

Прохожие заметили плачущую девочку и позвонили правоохранителям.

«Ну, два дяди и одна тетя. На машине везли. Мне страшно очень было. Они отвезли меня и сказали, что я тут живу. Я сказала, что я не тут живу», — рассказала она.

Напомним, что до этого в СМИ была информация о сумме выкупа, которую требовали за малышку. Подруга матери ребенка рассказала, что похитители написали женщине сообщение с требованием заплатить полтора миллиона рублей. В данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

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