«Она не жаловалась никогда»: застрявшая на пике Победы россиянка отправилась покорять вершину со свежей травмой

Перелом ноги у застрявшей в горах Киргизии спортсменки-любительницы Натальи Наговицыной может оказаться результатом старой травмы. Об этом сообщает Kp.ru.

На протяжении недели спасатели пытаются пробраться к Наталье на пик Победы. Но даже по самым оптимистическим прогнозам, на это у них может уйти 2-3 дня. Сообщается, что у женщины повреждена нога, а также заканчиваются припасы воды и пищи.

Известно, что это не первая попытка альпинистки покорить одну из сложнейших вершин. Забраться на пик Победы она пыталась еще в прошлом году. Однако тогда гид повернул назад, заявив, что им не хватает подготовки.

В этот раз, 12 августа, находясь на высоте 7000 метров, Наговицына поскользнулась и повредила ногу. Как утверждают ее знакомые, могла сказаться ее старая травма.

«Полгода назад она ногу сломала. Тоже была в походе. Но она не жаловалась никогда. Всегда шла вперед к цели. Была в отличной физической форме, участвовала в забегах. В целом, была готова к таким походам», — поделились друзья Натальи.

