Страховка не покрывает такой случай: россиянину понадобилась экстренная помощь медиков из-за аллергии на солнце

Россиянин на отдыхе в Таиланде покрылся жуткими водырям из-за аллергии на солнце. Мужчине потребовалась экстренная медициснкая помощь, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в первые дни на отдыхе турист из РФ не показывался на солнце. В последующем, когда россиянин оказался под его лучами, то почувствоавл зуд на коже. Через некоторое время он покрылся волдырями.

Мужчина обратился с этими симптомами к местным врачам. Специалисты заявили, что у пациента аллергия на солнце. Чтобы получить всю необходимую помощь, отдыхающий связался с туроператором, однако выяснилось, что страховка не покрывает подобные случаи. Теперь россиянин лечится за свой счет и ждет возвращения на родину.

Ранее сообщалось, что семья из России подхватила смертельно опасную малярию на отдыхе в ЮАР. У родителей и ребенка подскочила температура и появился озноб.