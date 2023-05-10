Страдающий от бессонницы петербуржец наглотался таблеток с мухоморами и попал в больницу

В одну из больниц Санкт-Петербурга доставили мужчину с сильными болями в животе. После обследования ему поставили диагноз – острое отравление ядовитыми грибами мухоморами. О подробностях стало известно Life.ru.

По информации источника, россиянин страдал из-за проблем со сном и совершенно не мог выспаться. Чтобы решить эту проблему, он заказал в Интернете БАДы, которые, как было написано на сайте, должны были помочь не только с бессонницей, но и с работой нервной системы.

Однако после приема препарата мужчине стало неожиданно плохо. 9 мая он позвонил своей девушке и сообщил ей, что чувствует себя неважно. Она предположила, что любимый принял слишком большую дозу. Приехавшие на вызов медики забрали пациента с собой и уже в клинике промыли ему желудок. На данный момент он находится в отделении токсикологии.

По факту произошедшего начата проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге серьезное отравление получил другой мужчина, который выпил жидкость для педикюра. Сообщалось, что россиянин залил в себя раствор не специально, а лишь по ошибке.