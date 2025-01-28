Страдала психическим расстройством: 35-летняя женщина проглотила телефон родственника и умерла

Необычный случай привел к смерти 35-летней жительницы Индии. Женщина проглотила кнопочный телефон родственника и оказалась в реанимации. Врачи извлекли устройство из пищевода пациентки, но спасти ее не удалось, передает The Times of India.

По данным СМИ, женщина попала в больницу в городе Раджаммундри. Все началось с того, что родственник индианки искал свой телефон. Через некоторое время она призналась, что случайно проглотила устройство.

Страдающей от психического расстройства пациентке провели операцию. Телефон удалось вытащить из пищевода, но орган все равно серьезно пострадал. Женщину отправили на лечение, однако вскоре стало известно о ее смерти. Врачи не смогли спасти пострадавшую.

Ранее студентка проглотила 15-сантиметровую зубную щетку. Она решила почистить язык и дотронулась ей до корня, после чего предмет оказался в пищеводе.