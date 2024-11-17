Страдала от тревоги: 21-летняя россиянка выпала из окна 14 этажа во время вечеринки

В селе Новогорелово Ленинградской области 21-летняя девушка выпала из окна 14 этажа. Инцидент произошел вечером 16 ноября.

Девушка была в гостях у 35-летней подруги, которая живет в квартире на 14 этаже.

Как пояснил источник РЕН ТВ, подруги выпивали текилу и пиво. После этого девушка вышла на балкон покурить и выпала из окна.

Погибшая девушка принимала антидепрессанты из-за тревожного расстройства. Другие подробности случившегося уточняются.

До этого в Приморье местный житель в нетрезвом состоянии попытался попасть в свою квартиру через окно, однако сорвался и разбился насмерть.

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