Опубликовано 17 ноября 2024, 15:521 мин.
Страдала от тревоги: 21-летняя россиянка выпала из окна 14 этажа во время вечеринки
В Ленобласти 21-летняя девушка выпала из окна 14 этажа во время вечеринки.
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В селе Новогорелово Ленинградской области 21-летняя девушка выпала из окна 14 этажа. Инцидент произошел вечером 16 ноября.
Девушка была в гостях у 35-летней подруги, которая живет в квартире на 14 этаже.
Как пояснил источник РЕН ТВ, подруги выпивали текилу и пиво. После этого девушка вышла на балкон покурить и выпала из окна.
Погибшая девушка принимала антидепрессанты из-за тревожного расстройства. Другие подробности случившегося уточняются.
До этого в Приморье местный житель в нетрезвом состоянии попытался попасть в свою квартиру через окно, однако сорвался и разбился насмерть.
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