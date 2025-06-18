Страдала от боли в спине: 68-летняя женщина умерла от укола после визита медиков

В Нижнем Тагиле местная жительница обратилась за помощью к медикам и скончалась. Состояние 68-летней женщины резко ухудшилось после того, как ей сделали укол.

Данный случай произошел в 2022 году, передает пресс-служба судов Свердловской области. Пенсионерка, которую донимали боли в спине, нуждалась в медицинской помощи. Прибывшие по вызову сотрудники скорой назначили ей процедуру блокады болевого синдрома с использованием лидокаина. После инъекции у пациентки возникла аллергическая реакция. Несмотря на вмешательство специалистов, женщина скончалась.

Сын умершей жительницы Нижнего Тагила обратился в суд с требованием выплатить ему 5 миллионов рублей компенсации. Судмедэкспертиза выявила особенности организма пациентки, ставшие причиной аллергии. В заключении было отмечено, что столь резкую реакцию невозможно было предвидеть при стандартном обследовании. В итоге медучреждение обязали выплатить мужчине только 1,25 млн рублей.

Ранее во Владивостоке хирург провел десятки фальшивых операций. За это он получил более 5,7 млн рублей.