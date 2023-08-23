Страдает серьезным заболеванием: ударивший девушку на пробежке мигрант приехал в Россию лечиться

Стали известны подробности нападения на девушку в подмосковном Нахабино. Мигрант, который ударил местную жительницу во время утренней пробежки, страдает серьезным заболеванием, пишет mk.ru.

Молодой человек приехал в Россию из Таджикистана. Этим утром, 23 августа, он повстречал на улице молодую девушку, которая занималась спортом в якобы коротких шортах. Мигрант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возмутился внешнему виду незнакомки и остановил ее. Он спросил у россиянки, почему она так одета, а после нанес ей удар кулаком в лицо. Очевидцы вмешались в ситуацию и попытались объяснить хулигану, что девушка занимается спортом и на ней специальная для этого одежда. Однако мигрант по какой-то причине все равно не смог этого понять.

Позже возмутителя спокойствия задержали сотрудники правоохранительных органов. Оказалось, что 23-летний молодой человек прибыл в Россию для лечения — он страдает серьезным заболеванием. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Ранее в Москве местный житель избил до смерти свою девушку и оставил ее тело на кровати. Мужчина, устроивший расправу над возлюбленной, судим за кражу и применение насилия в отношении представителя власти.