Четвертый выжил, так как ночевал у бабушки: в Красноярском крае 29-летняя мать убила топором троих детей

В Красноярском крае 29-летняя мать убила топором двоих сыновей и дочь. Выжил четвертый ребенок – в момент преступления он ночевал у бабушки с дедушкой.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Преступление было совершено в Канске. Многодетная мать зарубила топором дочь 4 лет, а также сыновей, которым было 8 лет и семь месяцев. Третий сын 7 лет находился у родителей женщины.

После преступления она пришла к ним и рассказала, что сделала. Дедушка отправился к ней домой – там обнаружил тела несовершеннолетних и вызвал полицию. Мать задержали, будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области 19-летняя мать заморила сына голодом. Труп годовалого ребенка нашли на улице в коробке.