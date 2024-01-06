Страдает от психического заболевания: мальчик взял нож и ранил воспитательницу

Несовершеннолетний едва не устроил поножовщину в одном из детских оздоровительных лагерей под Санкт-Петербургом. Вооруженному ножом 11-летнему мальчику помешала воспитательница. При обезвреживании ребенка она получила ранение, передает Фонтанка.

Инцидент, который едва не стал трагичным, произошел накануне, 5 января, в поселке Молодежное. По данным журналистов, сначала несовершеннолетний стал махать руками, а после схватился за нож. Чтобы избежать кровопролития, воспитательница выхватила у мальчика опасный предмет, но при этом получила ранение.

После случившегося педагога осмотрели и оказали ему необходимую помощь. Мальчик, как выяснилось, страдает от психического заболевания и является воспитанником детского дома. Его, по данным СМИ, госпитализировали.

Ранее в Красноярске школьник проткнул глаз четверокласснику. В результате удара неустановленным предметом несовершеннолетний получил травму глазного яблока.