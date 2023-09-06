Подключила к пауэрбанку телефон: в рюкзаке школьницы в Петербурге взорвался прибор для подзарядки

В Санкт-Петербурге в портфеле школьницы взорвался пауэрбанк. Это произошло, когда девочка подключила в внешнему аккумулятору телефон.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел прямо в школе. Ученица подключила телефон к пауэрбанку и бросила в портфель. Затем последовал взрыв, появился дым.

В результате от телефона остался только корпус. Среди людей пострадавших нет – учеников и педагогов вывели из коридоров.

Причины происшествия сейчас устанавливают. Специалисты выяснят, какой марки было взорвавшееся устройство.

Ранее сообщалось, что в Москве у школьницы взорвался пауэрбанк, когда она была на уроке. Находящиеся в портфеле вещи сгорели. Учительница применила огнетушитель.