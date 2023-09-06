Подключила к пауэрбанку телефон: в рюкзаке школьницы в Петербурге взорвался прибор для подзарядки
В Петербурге пауэрбанк взорвался в рюкзаке ученицы после подключения телефона.
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В Санкт-Петербурге в портфеле школьницы взорвался пауэрбанк. Это произошло, когда девочка подключила в внешнему аккумулятору телефон.
Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел прямо в школе. Ученица подключила телефон к пауэрбанку и бросила в портфель. Затем последовал взрыв, появился дым.
В результате от телефона остался только корпус. Среди людей пострадавших нет – учеников и педагогов вывели из коридоров.
Причины происшествия сейчас устанавливают. Специалисты выяснят, какой марки было взорвавшееся устройство.
Ранее сообщалось, что в Москве у школьницы взорвался пауэрбанк, когда она была на уроке. Находящиеся в портфеле вещи сгорели. Учительница применила огнетушитель.