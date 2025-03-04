«Стояло ведро литров на 10, больше половины в нее влили»: трехлетняя девочка умерла после промывания желудка

В Ростовской области трехлетний ребенок скончался после промывания желудка в больнице. Родители винят в случившемся врачей, однако медики свою причастность отрицают. Подробности сообщает 161.ru.

Мама погибшей девочки рассказала, что малышку госпитализировали после того, как ее отец перепутал капли. Вместо средства от насморка он дал дочери нейролептик. Осознав ошибку, мужчина с женой решили перестраховаться и обратиться за помощью к врачам. Девочку определили в детское отделение и назначили промывание.

«Ее замотали в простыню, она очень сильно кричала, сопротивлялась. Ее пытались удержать четыре человека, в том числе я. Там стояло ведро литров на 10, и вот больше половины в нее влили. Я еще удивлялась: «А где вода?» Ее не выходило столько, сколько в нее вливали», - рассказала собеседница портала.

После промывания сделали еще и клизму, и эти процедуры, по словам матери, негативно повлияли на состояние девочки. Она начала терять сознание и жаловаться на тошноту. Врачи назначили еще одно промывание.

Окончив все манипуляции, медики поставили ребенку капельницу. Тогда мама малышки стала замечать, что она странно дышит. Затем и вовсе из носа девочки пошла пена.

«Ей сделали какой-то укол в ножку — не знаю какой, — побежали за кислородом. Я начала плакать, и меня вывели из палаты», - поделилась женщина.

В итоге ребенок скончался. Главврач больницы отказался общаться с прессой, однако в приемном отделении отметили, что у них врачи спасают, а не убивают.

Выяснение всех обстоятельств смерти девочки продолжается.

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