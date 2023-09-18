Стоял в кустах и наблюдал за детьми: пожилой мужчина дважды ублажал себя возле школы

В Екатеринбурге ищут пожилого мужчину, который занимался самоудовлетворением прямо возле одной из школ. Мужчину могли увидеть дети. Об этом сообщает E1.ru.

Источник приводит сообщения родителей, которые подняли тревогу из-за подозрительного пенсионера. По их словам, он снял штаны и стал мастурбировать в кустах возле начального корпуса школы. При этом извращенец смотрел на детей. По словам очевидцев, пожилой мужчина уже не раз появлялся в таком виде рядом с учебным заведением.

Отмечается, что это седой высокий мужчина. На вид ему 60-70 лет. У него впалые щеки (возможно, без зубов). Не исключено, что у гражданина имеется заболевание. Когда его действия увидел другой мужчина, то выгнал его с территории. Об этом сообщили родители учащихся.

Журналисты связались с администрацией школы, где рассказали, что в полиции уже составлено заявление. По их словам, у местного участкового есть необходимая информация и записи с камер видеонаблюдения. Отмечается, что на место инцидента выехали правоохранители. Они устанавливают личность подозрительного гражданина и будут его искать.

В администрации школы заявили, что предприняты все необходимые меры, чтобы не допустить подобной ситуации.

Ранее мы писали о том, что в том же Екатеринбурге неизвестный мужчина мастурбировал у школы, глядя на детей. Его сняли на видео в районе Птицефабрики.