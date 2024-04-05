Стоял на учете в МВД: что известно о напавшем на губернатора Чибиса мужчине

Подозреваемый в нападении на мурманского губернатора Чибиса стоял на учете в МВД. Об этом сообщает ИА Регнум.

Оказалось, что мужчина, которого в средствах массовой информации называют напавшим на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, имел приводы в полицию в 2004 и в 2009 годах. Одно время он состоял на учете, но потом его сняли. Последние годы он был в поле зрения приставов. Они разыскивали его из-за проблем с долгами.

Напомним, что мужчина напал с ножом на губернатора в Апатитах вечером, 4 апреля. Все произошло на выходе из здания ДК «Строитель», где у Андрея Чибиса была встреча с жителями города. Чибис смог добраться до машины, его доставили в больницу. Следственный комитет занимается расследованием инцидента.

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина в беседе с телеканалом «360» рассказала о состоянии Чибиса. Мужчина перенес операцию и пришел в сознание, сейчас за ним наблюдают врачи.

«Андрей Владимирович сейчас находится в постоперационном состоянии, пришел в себя. Врачи сейчас смотрят на его состояние в динамике, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению», — поделилась она.

Ранее мы писали о том, что жена обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» попала в реанимацию, узнав о теракте.