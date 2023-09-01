Стоматологу, подорвавшему пенсионерку, отказали в переводе из колонии
Мужчине, который пытался взорвать сожительницу, отказали в переводе из колонии.
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Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал стоматологу Дмитрию Мурашеву, который в 2018 году вместе с другом пытался взорвать свою возлюбленную, в изменении наказания. Об этом сообщает kp.ru.
Врач хотел убить сожительницу. Для этого он самостоятельно собрал бомбу с дистанционным детонатором и уговорил приятеля помочь привести взрывное устройство в действие.
Подозрительную канистру со смесью карбида и болтов заметила у подъезда сотрудница ЖЭКа. Она понесла самодельную бомбу к мусорному баку. В этот момент друг Мурашева запаниковал и случайно нажал на кнопку детонатора. В результате взрыва пожилая женщина сильно не пострадала, на ее теле были лишь небольшие ожоги.
Через какое-то время злоумышленников задержали, а, пока специалисты были заняты их поиском, Мурашев продолжал жить в квартире своей возлюбленной. Девушка до последнего не верила, что сожитель хотел ее убить.
Стоматолога приговорили к девяти годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 200 тысяч рублей. А вот его приятелю удалось избежать уголовного наказания, поскольку у него выявили психическое расстройство.
Летом 2023 года Мурашев подал ходатайство с просьбой заменить ему оставшийся срок в колонии на принудительные работы, но суд отказал врачу в этом.
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