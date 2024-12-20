Столько нужно на восстановление природы: песок с анапских пляжей будет токсичным еще минимум 10 лет из-за мазута

На анапских пляжах продолжаются работы по устранению последствий разлива мазута. Природе потребуется минимум 10 лет, чтобы восстановиться в этом месте — а пока песок там будет токсичным, передает Telegram-канал Mash.

Побережье сейчас установленно мешками, в которой волонтеры собирали мазут. Однако полиэтилен не способен обеспечить полную непроницаемость, поэтому черная масса просачивается и вновь оказывается на пляже.

Волонтеры ждут технику, которая заберет этим мешки на полигон для утилизации. Кроме того, им необходимы металлические тары для удобного сбора мазута.

Правильно утилизировать токсичный песок можно только на специальных полигонах, заявила советник главы экологического общества Светлана Ковалевская. В идеале, по ее словам, этим должны заниматься нефтеперерабатывающие предприятия.

Выброс мазута произошел в результате повреждения двух танкеров в Керченском проливе. Несколько тонн черной массы оказались в Черном море.