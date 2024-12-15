«Нас начало ломать»: матрос танкера «Волгонефть-212» рассказал о моменте крушения

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» сели на мель в Керченском проливе. Первое судно сильно пострадало в результате шторма. Волны разорвали его пополам. Моряк, которого спасли с тонущего танкера, рассказал журналистам, с чего все началось.

По словам мужчины, его вахта началась в восемь часов. Изначально все было в норме, а спустя полчаса волны начали ломать танкер.

«Заступил в восемь часов на вахту, сделал обход. Замечаний не было, но волна была сильная. Где-то в 08:30 объявили тревогу, нас начало ломать. Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты», — передает слова моряка «Известия».

Членов экипажа попыталось спасти судно, направленное на помощь. Однако из-за волн это не удалось. Моряков в итоге забрал вертолет.

Что касается второго судна, то на нем по-прежнему находятся люди. Спасательную операцию приостановили на время из-за погоды.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручения по ситуации в Керченском проливе. На месте ЧП начали спасательные работа и работы по ликвидации разлива мазута.