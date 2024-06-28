Илью Варламова* оштрафовали за дискредитацию ВС России

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию российской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Блогеру назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Протокол против Варламова* о дискредитации ВС России Тверской районный суд Москвы зарегистрировал 30 мая.

Стоит отметить, что в конце декабря минувшего года столичный суд оштрафовал Варламова* за неуказание маркировки иноагента в Telegram. Ранее он был оштрафован на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение.

Напомним, иноагентом Илью Варламова* признали в марте прошлого года. По данным Минюста России, ютубер распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», также он получал поддержку от иностранных источников.

Ранее мы писали, что Илья Варламов* отдал 48 тысяч рублей за осмотр врачом в Европе.