Столкнулась с КАМАЗом: что известно о состоянии Ларисы Вербицкой после ДТП

В Москве произошло ДТП с участием иномарки телеведущей Ларисы Вербицкой. Она была за рулем.

Машина Вербицкой столкнулась с КАМАЗом. Об аварии сообщил Telegram-канал 112.

Вербицкую осмотрели врачи скорой помощи. Ведущая отказалась от госпитализации.

Ранее актриса Анна Большова сбила женщину, находясь за рулем иномарки. Происшествие случилось осенью 2022 года. После наезда автомобиля женщина скончалась.

Спустя несколько месяцев стало известно, что с Большовой сняли обвинения, она не признана подозреваемой. Будет наказан сожитель погибшей.

Следствие считает, что мужчина вез девушку домой, но на середине пути высадил и оставил на обочине. После этого Большова на своем авто сбила женщину. Актриса вызвала скорую.