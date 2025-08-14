Стокилограммовая женщина споткнулась и упала на супруга: мужчина скончался

В Португалии женщина, которая весит более ста килограмм, упала на своего супруга и задавила его насмерть. Об этом сообщает Daily Star.

Трагический инцидент произошел в Порту. По предварительным данным, женщина споткнулась, когда вставала с кровати. Рядом в этот момент находился ее супруг, на которого она упала.

«Это было случайное падение, когда она встала, чтобы подойти к своему мужу, лежащему на полу», — уточнили в полиции.

В результате она оказалась зажата между кроватью и стеной, пишет издание. Соседи пары услышали истошные крики и вызвали правоохранителей, после чего и сами поспешили оказать помощь.

В итоге, чтобы поднять женщину потребовались усилия пяти человек. К приезду медиков ее муж был без уже сознания. Врачи пытались его реанимировать, однако 59-летний португалец не выжил.

