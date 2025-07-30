Мужчину весом 180 кг подбросило вверх во время землетрясения на Камчатке. Об этом сообщает NEWS.ru.

На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение за последние 73 года. По словам местных жителей, они давно не встречали природных бедствий такого масштаба.

В беседе с журналистами россиянка рассказала о муже, который находился в регионе вместе с сыном. Женщина призналась, что супруг — тяжелый человек, вес которого составляет 180 кг, но даже он ощутил на себе подземные толчки.

«Обычно он у меня такой спокойный, выдержанный в плане землетрясений. И когда они стояли в безопасном месте, его подбросило, хотя он тяжелый человек, он где-то около 180 кг весит», — рассказала россиянка.

Она отметила, что с мужем и сыном все в порядке. На данный момент они находятся на даче у знакомых. Сама же россиянка в момент землетрясения была в Москве и вернется домой только в августе.

«Они в порядке, все они сейчас на даче у знакомых. Ну как, в порядке. Трясет еще», — резюмировала собеседница издания.

Ранее камчатские хирурги рассказали, как оперировали пациентку во время землетрясения. Подробности читайте в этой новости.