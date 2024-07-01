Стоит вместе с ребенком на подоконнике: в Москве мужчина забаррикадировался в квартире с восьмилетним сыном

Сотрудники оперативных служб выдвинулись к дому в Москве, в одной из квартир которого забаррикадировался мужчина. Вместе с ним находится восьмилетний сын. Отец, по данным Telegram-канала Baza, находится в неадекватном состоянии.

Экстренные службы узнали, что мужчина стоит на подоконнике вместе с ребенком, от очевидцев. Люди проходили мимо одного из домов на улице Старый Гай в район Вешняки, как увидели странную картину.

Свидетели предположили, что москвич находится в неадекватном состоянии и поспешили вызвать спасателей и полицию. Официальные ведомства пока эту историю никак не прокомментировали. Других подробностей относительно этого инцидента еще не поступало.

Ранее сообщалось, что полиция выясняет обстоятельства гибели юноши, который выпал из окна во время празднования выпускного в Челябинской области. По словам близких, в поведении учащегося не было никаких странностей.