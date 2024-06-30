Был улыбчивым и добросовестным: выпускник школы погиб во время празднования

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели юноши, который выпал из окна во время празднования выпускного в Челябинской области. Молодой человек, по словам близких, был улыбчивым и добросовестным, поэтому ничего не предвещало беды.

Трагичный случай произошел в Снежинске, передает Ura.ru. Ученики одной из местных школ праздновали выпускной в квартире. В какой-то момент юноша, о котором идет речь, выпал из окна и получил травмы, несовместимые с жизнью.

При каких обстоятельствах погиб молодой человек, пока неизвестно. Близкие и друзья охарактеризовали выпускника как улыбчивого и добросовестного парня, занимающегося спортом.

Ранее в Москве 37-летняя женщина выпала из окна 16-го этажа. Она пыталась сделать селфи, но не удержалась и сорвалась.