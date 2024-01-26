Стоит миллион рублей: в брянской гимназии, где ученица устроила стрельбу, до сих пор нет системы безопасности

Восьмиклассница в декабре прошлого года устроила стрельбу в гимназии Брянка. Несмотря на этот громкий случай, образовательное учреждение до сих пор не оборудовано системой безопасности, передает Telegram-канал Mash.

Журналисты связались с брянской мэрией. Система, в которой нуждаются школы, называется «Раз, два, три». Первый сигнал предупреждает о террористической угрозе, второй — пожарной, третий — воздушной.

При чем ни в одном образовательном учреждении такой нет. Все дело в дыре, которая образовалась в бюджете. Одно устройство стоит миллион рублей. Чтобы решить проблему сейчас, надо было планировать бюджет еще в прошлом году.

Тем не менее мэрию обязали решить возникшую проблему. Цена вопроса составляет 100 млн рублей, а срок ее решения — месяц.

Ранее сообщалось, что получивший ранение при стрельбе в брянской гимназии мальчик спас от пуль двух детей. Об этом рассказал отец пострадавшего ребенка.