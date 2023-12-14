Раненный при стрельбе в брянской гимназии мальчик спас от пуль двух детей

Отец раненного при стрельбе в брянской гимназии школьника рассказал, как его сын спас двух одноклассников. В шоковом состоянии мальчик схватил детей и убежал вместе с ними в безопасное место. Об этом сообщает Газета.Ru.

Напомним, что 7 декабря ученица восьмого класса пришла на второй урок с ружьем, которое украла у отца. Она убила одну девочку, после чего покончила с собой. От стрельбы пострадали многие, находившиеся в классе. Больше всего досталось парню, что сидел за третьей партой. Именно в него подросток сделала первый выстрел.

Впрочем, как считает отец парня, проходящего лечение на данный момент в больнице, ни в кого специально школьница не целилась. Она просто продвигалась вглубь класса, нажимая на курок. Мужчина рассказал, что его ребенок опомнился, когда услышал звук падающего ружья. Тогда он сообразил, что можно спастись.

«В шоковом состоянии забрал двух ребят из класса, и они вместе побежали к знакомому мальчику, который живет рядом со школой. Его бабушка вызвала «скорую» и оказала первую медицинскую помощь», - поделился россиянин.

К слову, сейчас мальчик находится в сознании в стабильном состоянии. С ним работают психологи.

Ранее появилась информация, что школьница за 10 минут до расстрела попала на камеры видеонаблюдения.