Писатель Стивен Кинг продал права на свой рассказ студентке из Узбекистана за 1 доллар. Об этом сообщает портал RTVI.

По информации источника, Кинг продал права на рассказ «Человек, который не поднимал рук» студентке, снявшей по произведению фильм. Выяснилось, что девушка приняла участие в программе, в рамках которой писатель дал возможность начинающим режиссерам использовать свои тексты.

К слову, фильм студентки из Узбекистана победил на кинофестивале в Малайзии в категории «Лучший триллер». На данный момент ее проект нельзя найти в открытом доступе.

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