Стиральная машинка стала причиной смерти пожилых супругов в Волгограде

В Волгограде семейная пара погибла из-за возгорания электрической стиральной машинки. Об этом сообщается на сайте «Волгоградская правда» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР.

Тела 70-летний родителей обнаружила дочь в одном из домов по улице Рабоче-Крестьянской. Отмечается, что стиральная машинка загорелась в результате короткого замыкания.

По предварительным данным, пожилые супруги отравились угарным газом. По жилищу были зафиксированы следы копоти. На текущий момент, выясняются все обстоятельства происшествия. Добавляется, что признаков того, что пенсионеров убили, нет.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье 73-летний дедушка с граблями упал в канализацию и захлебнулся сточными водами.

По информации источника, погибший работал оператором насосной станции. Накануне он должен был сменить на посту своего коллегу, но так и не явился. После недолгих поисков один из работников увидел мертвого товарища в сточных водах.

На данный момент неясно точно, как умер пенсионер. Следствие выдвинуло версию, что мужчина самостоятельно упал в канализацию и не смог выбраться, в результате чего захлебнулся. У этого есть подтверждение, так как следов насильственной смерти у трупа найдено не было.