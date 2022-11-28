Стероиды изуродовали тело 24-летнего бодибилдера из Ирландии

Житель Ирландии, увлекающийся бодибилдингом, открыто рассказал о том, как стероиды изуродовали его тело. Спортсмен показал жуткие фото, чтобы предупредить коллег. Об этом пишет LADBible.

24-летний Дэйв Харти всегда мечтал о красивом теле. Он посещал тренажерный зал и по примеру других бодибилдеров начал принимать стероиды. Это помогло бицепсам расти быстрее, но спортсмен столкнулся с серьезными проблемами.

Мужчина заметил, что у него на спине появились акне и фурункулы, а после образовались рубцы. Дэйв рассказал, что был «в агонии». Из-за проблем с внешним видом ему пришлось отказаться от съемок. Ирландец отложил занятия на долгие девять месяцев, в течение которых лечился у врачей.

«Сейчас я стою в очереди на консультацию по поводу удаления шрамов, пока у меня нет конкретных планов», — жалуется мужчина.

Теперь спортсмен хочет, чтобы другие люди не повторяли его ошибок.

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