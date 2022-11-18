109 ампул: на границе с Латвией задержали мужчину с большим количеством тестостерона

Псковские таможенники на посту Бурачки остановили автомобиль, направляющийся в Россию, за рулем которого сидел гражданин Украины. При досмотре транспортного средства был обнаружен тайник с большим количеством ампул тестостерона и более 3000 таблеток аналитического андрогенного стероида.

Тайник находился под обшивкой крышки багажника. Об этом сообщается на сайте Фонтанка.ру со ссылкой на пресс-службу СЗТУ.

Мужчина заявил, что 109 ампул тестостерона купил для личного пользования, но рецепта врача у него нет. Напомним, что без документов перевозить сильнодействующие вещества нельзя.

«Экспертиза показала, что в изъятых ампулах содержится тестостерон и другие сильнодействующие вещества общей массой 805 граммов», — сообщает СЗТУ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу ЕЭАС сильнодействующих веществ путем сокрытия и недекларирования. Гражданин Украины заключен под стражу.

Напомним, что тестостерон используется для взрослых мужчин. Он влияет на плотность костей, количество и силу мышц, распределение жира в теле, рост волос на лице и теле, производство спермы, потенцию у мужчин и производство эритроцитов.

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