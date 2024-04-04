Стены были сделаны из горючего материала: против владельцев «Крокуса» подали новое заявление в СК

Защита пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» подала заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертной площадки. Об этом заявил президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» адвокат Игорь Трунов.

Первое заявление о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было подано 2 апреля.

Как пояснил Трунов в интервью РИА Новости, 4 апреля поступило новое заявление от 19 родственников пострадавших в теракте, в котором появились дополнительные аргументы виновности владельцев «Крокуса» в преступлении, предусмотренной вышеуказанной статьей УК РФ.

Юрист отметил, что материалы, которыми были отделаны стены зрительского зала «Крокуса», могли способствовать стремительному развитию пожара. По нормам МЧС России, их использование запрещено в таких помещениях.

Трунов ссылается на приказ МЧС РФ, в котором указано, что проем строительного портала стен с залами вместимостью в 800 и более мест должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60. Данный материал может противостоять воздействию огня. Теплоизоляция навеса должна быть из негорючих материалов.

22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались террористы перед выступлением группы «Пикник». Они расстреляли людей на входе, а после подожгли помещение. Многим зрителям чудом удалось спастись, но все равно свыше 140 человек погибли. Еще больше пострадали.

Напомним, пятилетняя девочка осталась сиротой после теракта в «Крокусе». Старшая сестра Ангелина оформила временную опеку, чтобы не бросать ребенка одного.