«Стена огня»: корреспондент НТВ Ивлиев рассказал, как потерял руку в результате атаки ВСУ

Репортер телеканала НТВ Алексей Ивлиев рассказал, как лишился руки в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике. В момент атаки он находился там вместе с коллегами и попал под огонь украинских войск.

«То, что я помню, — стоял спиной. Вижу, в какой-то момент пошла стена огня, как в фильмах-катастрофах. Потом мощный удар в спину, у меня просто сбилось дыхание… Следующий момент[, который] помню — я полетел и бронежилетом на какой-то сук напоролся. Вот так раскачиваюсь и смотрю: лежат три тела», - приводит его слова 360.ru.

Этими тремя стремительно обгорающими телами оказались коллеги Ивлиева. Сам мужчина отделался потерей руки. Ее он смог обнаружить на месте трагедии и даже отвез в больницу — в надежде на то, что врачи смогут пришить конечность обратно. К сожалению, сделать это не удалось — теперь журналист пользуется бионическим протезом.

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