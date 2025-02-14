Оператор получил ранение: съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

В Курской области подверглась атаке ВСУ съемочная группа Первого канала. Ранен оператор Юрий Шолмов.

Об этом вечером 14 февраля в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов», - написал политик.

Раненого оператора доставили в Курскую областную клиническую больницу. После консилиума и по просьбе пострадавшего его перевезут на лечение в Москву. Состояние Шолмова удовлетворительное.

Хинштейн уточнил, что у оператора «минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма». После случившегося врио губернатора призвал военкоров соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ убили семилетнего мальчика в Курской области. Они намеренно ударили дроном по подвалу, где прятался ребенок.