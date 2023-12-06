Ставропольская школьница познакомилась с мужчиной в Интернете и сбежала к нему в Калмыкию, чтобы выйти замуж

В Ставрополье 14-летняя школьница познакомилась с мужчиной в Интернете и уехала к нему в Калмыкию. Невесту искала полиция, в итоге нашла и вернула домой.

Подробности сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

14-летняя девочка проживала в селе Кочубеевское. Ночью она ушла из дома и обратно не вернулась. На звонки родственников не отвечала, а когда решила поговорить с матерью, заявила, что уехала к жениху. О мужчине рассказала, что он живет в Калмыкии, познакомились в Интернете и собираются пожениться. Школьница попросила мать не искать ее.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители отправились на поиски и нашли невесту, потом вернули родственникам. Девочка продолжит посещать школу.

Ранее сообщалось, что в Москве школьница не хотела идти на уроки и решила выпить уксуса. Сделав один глоток, она почувствовала себя плохо. Школьнице вызвали скорую, а мать оштрафовали.