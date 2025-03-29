Статья касается наказания за торговлю людьми: полиция Украины возбудила дело после трагедии с моделью в ОАЭ

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело после инцидента с моделью Марией Ковальчук в Объединенных Арабские Эмиратах (ОАЭ). Ее нашли с многочисленными травмами и переломами на обочине, передает Life.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Следователи усмотрели в случившемся признаки торговли людьми, а также вербовки, перемещения или укрытия жертвы с целью эксплуатации. Другие подробности уголовного дела пока не приводятся.

Ковальчук обнаружили в Дубае после исчезновения. Сейчас она находится в больнице. В правоохранительных органах ОАЭ считают, что 20-летняя девушка упала с высоты и разбилась. Близкие украинки уверены, что она попала в сексуальное рабство.

Ранее сообщалось, что подруга искалеченной в Дубае модели внезапно пропала. В адрес девушки поступали обвинения в причастности к ситуации с Марией.