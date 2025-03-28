Близкая подруга искалеченной в Дубае модели Ковальчук внезапно пропала

Близкая подруга искалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук Ангелина Дорошенкова внезапно пропала. Об этом пишет aif.ru.

Знакомая девушек рассказала журналистам, что на самом деле в настоящий момент Дорошенкова избегает общения со СМИ и подписчиками.

«Ангелина не пропала, мы с ней постоянно на связи. Сейчас она сменила номер, чтобы всякие ее не доставали. И СМИ, и недоброжелатели... все подряд тревожат», - рассказала собеседница.

Уточняется, что Дорошенкова пропала из всех своих соцсетей и прекратила давать комментарии после того, как в ее адрес стали поступать обвинения в причастности к трагедии с Ковальчук.

Украинская модель Мария Ковальчук была обнаружена 19 марта на обочине дороги в Дубае с серьезными травмами, включая множественные переломы конечностей и позвоночника. По имеющимся сведениям, она приехала в Дубай 15 февраля. 10 марта, на следующий день после своего дня рождения, Ковальчук, по словам ее матери, сообщила о запланированной встрече с знакомыми мужчинами в отеле. Связь с моделью прервалась на восемь дней. Родные предполагают, что Мария могла стать жертвой насилия и была выброшена на улицу. Полиция Дубая проводит расследование по этому делу.

Ранее бывшая одноклассница модели Ковальчук рассказала, что та сильно похудела.