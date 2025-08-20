Статья 27 Семейного кодекса: на черных вдов участников СВО нашли управу

После начала СВО в России появились так называемые черные вдовы — это девушки, которые заключают брак с будущими участниками спецоперации, чтобы после их гибели заполучить многомиллионные выплаты. От их действий страдают родственники покойных мужчин. Чтобы восстановить справедливость, им необходимо бороться за свои права. Юрист Илья Русяев в комментарии для NEWS.ru рассказал, как вывести мошенниц на чистую воду и привлечь их к ответственности.

В качестве примера специалист рассмотрел историю из Самарской области, где после похорон участника СВО объявилась его «супруга» с претензией на получение выплат и имущества. Близкие мужчины уверены, что девушка жаждет наживы, а у погибшего не было с ней никаких серьезных отношений и планов на жизнь.

По словам Русяева, у семьи покойного есть все шансы отстоять правду. Статья 27 Семейного кодекса РФ позволяет признать брак недействительным, если он был заключен без намерения создать семью.

«Родственники должны обращаться в прокуратуру с просьбой инициировать иск. Для успеха потребуются доказательства отсутствия реальных отношений: отсутствие совместного проживания, общения, переписки, знакомства с семьей», — заявил эксперт.

Недавние изменения в законодательстве также усиливают позицию родственников мужчины. В июле 2025 года был принят закон, который для признания статуса гражданской жены требует подтверждения совместного проживания не менее трех лет. А если брак признают фиктивным и органами правопорядка будет установлен злой умысел со стороны вдовы, то ей могут грозить статья о мошенничестве и тюремный срок до 10 лет.

