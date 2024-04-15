Старшеклассник профессионально занимался боксом: подростка жестоко избили в школе за мат

Старшеклассник избил подростка в одной из гимназий подмосковной Балашихи. Мать пострадавшего рассказала телеканалу «360», что мальчик после нападения потерял сознание, когда возвращался домой.

Все началось с того, что школьник нецензурно выразился на видео одной девочки. После этого ученица гимназии попросила знакомого старшеклассника разобраться с обидчиком. Тот заставил мальчика извиняться, а потом и вовсе жестоко его избил.

«Подросток профессионально занимался боксом и наносил очень тяжелые увечья. Школа отпустила ребенка с уроков», — рассказала мама пострадавшего ребенка.

По дороге домой школьник потерял сознание. На скоро его экстренно доставили в больницу. Инцидент произошел еще 31 октября, однако правоохранители так и не обратили на него внимание.

Ранее сообщалось, что подростки преследуют девочку-инвалида, которую заставляли пить из лужи. Ребенка жестоко избили до потери слуха на одно ухо.